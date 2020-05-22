Кличко стал тренером? Украинец засветился в лагере Холифилда

Как известно, легендарный американец Эвандер Холифилд готовится к возобновлению карьеры на несколько выставочных поединков, включая возможный бой-реванш с Майком Тайсоном.

На своей странице в Instagram Холифилд опубликовал видео очередной тренировки. Что интересно, в команде с 57-летним американцем работает Владимир Кличко.

О деталях сотрудничества с Эвандером Холифилдом Владимир Кличко еще не сообщал.