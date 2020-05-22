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Кличко стал тренером? Украинец засветился в лагере Холифилда

Бокс
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Неожиданно.

Кличко стал тренером? Украинец засветился в лагере Холифилда
Новина українською

Как известно, легендарный американец Эвандер Холифилд готовится к возобновлению карьеры на несколько выставочных поединков, включая возможный бой-реванш с Майком Тайсоном.

На своей странице в Instagram Холифилд опубликовал видео очередной тренировки. Что интересно, в команде с 57-летним американцем работает Владимир Кличко.

О деталях сотрудничества с Эвандером Холифилдом Владимир Кличко еще не сообщал.

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В статье: Эвандер Холифилд Владимир Кличко
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