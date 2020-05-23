Чисора анонсировал новый бой против Александра Усика, дата и место пока не известны

Британский супертяжеловес Дерек Чисора (32-9, 23 КО) на своей официальной странице в Instagram разместил новый постер к бою против украинца Александра Усика (17-0, 13 КО). Дата и место поединка пока не указывается.

"Привет, красавица @usykaa"

Напомним, что ранее Чисора рассказал о своих планах на будущее.

Отметим, что бой Усик - Чисора должен был состояться сегодня, 23 мая в Лондоне на О2 арене, но был перенесен на неопределенный срок из-за карантинных мероприятий, связанных с коронавирусом