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Чисора анонсировал новый бой против Александра Усика, дата и место пока не известны

Бокс
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Сегодня должен был состояться их поединок

Чисора анонсировал новый бой против Александра Усика, дата и место пока не известны
UA-Футбол
Новина українською

Британский супертяжеловес Дерек Чисора (32-9, 23 КО) на своей официальной странице в Instagram разместил новый постер к бою против украинца Александра Усика (17-0, 13 КО). Дата и место поединка пока не указывается.

"Привет, красавица @usykaa"

Чисора анонсировал новый бой против Александра Усика, дата и место пока не известны - изображение 1

Напомним, что ранее Чисора рассказал о своих планах на будущее.

Отметим, что бой Усик - Чисора должен был состояться сегодня, 23 мая в Лондоне на О2 арене, но был перенесен на неопределенный срок из-за карантинных мероприятий, связанных с коронавирусом

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В статье: Александр Усик Дерек Чисора
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