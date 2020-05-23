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Чисора анонсировал новый бой против Александра Усика, дата и место пока не известны
Сегодня должен был состояться их поединок
Британский супертяжеловес Дерек Чисора (32-9, 23 КО) на своей официальной странице в Instagram разместил новый постер к бою против украинца Александра Усика (17-0, 13 КО). Дата и место поединка пока не указывается.
"Привет, красавица @usykaa"
Напомним, что ранее Чисора рассказал о своих планах на будущее.
Отметим, что бой Усик - Чисора должен был состояться сегодня, 23 мая в Лондоне на О2 арене, но был перенесен на неопределенный срок из-за карантинных мероприятий, связанных с коронавирусом
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