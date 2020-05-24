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Василий Ломаченко вместе с юными боксерами провел тренировку в Затоке. Фото
Чемпион передает опыт
Чемпион мира в легком весе по версиям WBC, WBA и WBO, двукратный олимпийский чемпион Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) провел тренировку для младшего поколения в Затоке (Одесская область). Там юные боксеры как раз проводят свой предсезонный сбор.
Напомним, что ранее Девин Хейни дал прогноз на бой Ломаченко - Лопес.
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