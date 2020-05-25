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Грицай: Усик боится боев без правил
Борец против боксера: конфликт продолжается.
Как известно, Богдан Грицай, призер чемпионатов мира и Европы U-23 по вольной борьбе, бросил вызов Александру Усику после того, как боксер в Instagram опубликовал скандальный ролик с нокаутом вымышленного критика. Усик согласился драться, но по правилам бокса, что не устраивает уже Грицая.
"Почему Усик и YouTube? Я отвечаю симметрично.
Сейчас имеем хорошие результаты. Усик признает, что на самом деле боится боев без правил, а запугивание – это зло. Поэтому он всячески отказывается от предложенного мной боя", - говорит Грицай в своем новом видео на YouTube.
Ранее UA-Футбол сообщал, что чемпион мира по плаванию советует Усику игнорировать Грицая.