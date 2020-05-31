Энтони Джошуа; Я ориентируюсь на Владимира Кличко, его очень уважают за пределами ринга

Чемпион мира в супертяжелом весе, британец Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) рассказал, что равняется на украинскую легенду бокса, экс-чемпиона Владимира Кличко. Его слова цитирует The Sun:

"Я ориентируюсь на Владимира Кличко. Но это сложно, потому что когда я пришел в бокс, я понимал как работает рынок.

Английский язык - не родной язык для Владимира, у него не западное имя. Его имя узнавали не так легко и просто, как мое.

Он попытался, но его команда поняла, что Владимира сложно продвигать в маркетинговом плане. Я считаю, если бы Кличко хорошо говорил по-английски, а его имя было легче произносить, то с точки зрения маркетингового продвижения он был бы одним из самых известных боксеров, которых когда-либо видел мир.

Так что я попробую использовать формулу Кличко, так как его очень уважают за пределами ринга" - сказал он.

Напомним, что ранее Фьюри заявлял о готовности драться с Энтони Джошуа.