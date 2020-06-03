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Хэйни: Бой с Ломаченко – моя мечта

Бокс
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Девину Хэйни (24-0, 15 КО) нужен украинский чемпион.

Хэйни: Бой с Ломаченко – моя мечта
Новина українською

Хэйни стал чемпионом WBC в легком весе вскоре после того, как Всемирный боксерский совет объявил Василия Ломаченко (14-1, 10 КО) франчайзинговым чемпионом.

"О каком бое я мечтаю? Мой бой мечты будет против Ломаченко. Это бой за мое наследие. Этот бой определит, кем на самом деле является Девин Хэйни. Покажет, насколько много у меня способностей. Я покажу миру это, когда побью Ломаченко. Поединки, которые вы назвали, они все большие для меня", - говорит небитый американец.

В ближайшее время рассчитывать на бой с Ломаченко Хэйни не может, поскольку Василий после завершения пандемии коронавируса подерется с чемпионом IBF Теофимо Лопесом.

Ранее UA-Футбол вспоминал, как Василий Ломаченко впервые стал чемпионом мира.

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В статье: Василий Ломаченко Девин Хэйни
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Источник:
Vringe.com
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