Кличко поддержал политика, который хочет драться с Тайсоном

Майк Тайсон в 53 года неожиданно объявил о возвращении в бокс на несколько выставочных боев.

Немецкий политик Уве Хук – один из тех, кто хочет оказаться в одном ринге с Тайсоном. И у Хука есть серьезная поддержка в лице бывшего гегемона супертяжелого веса Владимира Кличко.

"Я полностью поддерживаю тебя, я на твоей стороне. Как говорят в боксерском мире: продолжай драться, чемпион", - заявил Кличко-младший в обращении к Хуку.

Уве Хук обращался к Владимиру Кличко с просьбой помочь в подготовке к бою с Тайсоном.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Владимир Кличко подтвердил сотрудничество с Холифилдом.