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Кличко поддержал политика, который хочет драться с Тайсоном

Бокс
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Легендарный украинец мотивировал потенциального соперника «Железного Майка».

Кличко поддержал политика, который хочет драться с Тайсоном
Новина українською

Майк Тайсон в 53 года неожиданно объявил о возвращении в бокс на несколько выставочных боев.

Немецкий политик Уве Хук – один из тех, кто хочет оказаться в одном ринге с Тайсоном. И у Хука есть серьезная поддержка в лице бывшего гегемона супертяжелого веса Владимира Кличко.

"Я полностью поддерживаю тебя, я на твоей стороне. Как говорят в боксерском мире: продолжай драться, чемпион", - заявил Кличко-младший в обращении к Хуку.

Уве Хук обращался к Владимиру Кличко с просьбой помочь в подготовке к бою с Тайсоном.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Владимир Кличко подтвердил сотрудничество с Холифилдом.

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В статье: Владимир Кличко
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