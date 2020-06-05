Головкин не претендует на бой с Альваресом

Президент промоутерской компании Golden Boy Эрик Гомес озвучил ближайшие планы Сауля Альвареса (53-1-2, 36 КО), который планирует вернуться на ринг 14 сентября.

"Есть пять или шесть соперников, и мы никого не исключаем, но среди них нет приоритетного кандидата. Сауль сам решит, с кем он хочет драться.

В сентябре Альварес не будет драться с Головкиным. Экономически не выгодно делать это без болельщиков. Они оба открыты для боя, но это произойдет не раньше 2021 года", - приводит слова Гомеса ESPN Deportes.

Как известно, в список претендентов на бой с Канело входит и бывший двукратный претендент на титул IBF украинец Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО).