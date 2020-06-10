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Арум: Желаем Гвоздику удачи в новой карьере

Бокс
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Босс Top Rank отреагировал на решение украинца.

Арум: Желаем Гвоздику удачи в новой карьере
Новина українською

Экс-чемпион WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик в 33 года объявил об уходе из бокса ради карьеры в бизнесе.

"Для нас было удовольствием работать с Александром. Гвоздик не только доказал, что он – великий боец, но и один из самых умных из тех, кого мы имели возможность продвигать.

К счастью, мы хорошо поработали вместе с ним и привели его к чемпионскому титулу.

Теперь он полон решимости вести деловую карьеру. Мы знаем, что он добьется успеха благодаря своим способностям, характеру и настойчивости. Все в Top Rank желают ему удачи в его следующей карьере", - цитирует Арума ESPN.

Ранее об уходе Александра Гвоздика из бокса высказался его менеджер.

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В статье: Боб Арум Александр Гвоздик
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