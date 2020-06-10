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Арум: Желаем Гвоздику удачи в новой карьере
Босс Top Rank отреагировал на решение украинца.
Экс-чемпион WBC в полутяжелом весе Александр Гвоздик в 33 года объявил об уходе из бокса ради карьеры в бизнесе.
"Для нас было удовольствием работать с Александром. Гвоздик не только доказал, что он – великий боец, но и один из самых умных из тех, кого мы имели возможность продвигать.
К счастью, мы хорошо поработали вместе с ним и привели его к чемпионскому титулу.
Теперь он полон решимости вести деловую карьеру. Мы знаем, что он добьется успеха благодаря своим способностям, характеру и настойчивости. Все в Top Rank желают ему удачи в его следующей карьере", - цитирует Арума ESPN.
Ранее об уходе Александра Гвоздика из бокса высказался его менеджер.