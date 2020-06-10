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Сиренко отреагировал на уход Гвоздика из бокса

Бокс
(1 голосов)

Владислав поддержал украинца

Сиренко отреагировал на уход Гвоздика из бокса
Новина українською

Украинский супертяжеловес, обладатель титула Eurasian Boxing Parliament Владислав Сиренко (13-0, 12 КО) прокомментировал решение бывшего чемпиона мира в полутяжелом весе Александра Гвоздика завершить карьеру.

"Удачи в бизнесе, Александр. Отличная карьера", – написал Сиренко.

Ранее менеджер Гвоздика, Эгис Климас, сообщал, что Александр принял решение завязать с боксом из-за того, что не мог полноценно совмещать спорт и бизнес.

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В статье: Владислав Сиренко Александр Гвоздик
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