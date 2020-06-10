Сиренко отреагировал на уход Гвоздика из бокса

Украинский супертяжеловес, обладатель титула Eurasian Boxing Parliament Владислав Сиренко (13-0, 12 КО) прокомментировал решение бывшего чемпиона мира в полутяжелом весе Александра Гвоздика завершить карьеру.

"Удачи в бизнесе, Александр. Отличная карьера", – написал Сиренко.

Ранее менеджер Гвоздика, Эгис Климас, сообщал, что Александр принял решение завязать с боксом из-за того, что не мог полноценно совмещать спорт и бизнес.