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Сиренко отреагировал на уход Гвоздика из бокса
Владислав поддержал украинца
Украинский супертяжеловес, обладатель титула Eurasian Boxing Parliament Владислав Сиренко (13-0, 12 КО) прокомментировал решение бывшего чемпиона мира в полутяжелом весе Александра Гвоздика завершить карьеру.
"Удачи в бизнесе, Александр. Отличная карьера", – написал Сиренко.
Ранее менеджер Гвоздика, Эгис Климас, сообщал, что Александр принял решение завязать с боксом из-за того, что не мог полноценно совмещать спорт и бизнес.
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