Бивол удивлен решению Гвоздика о завершении карьеры

Владелец пояса WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол (17-0, 11 КО) высказался об украинце Александре Гвоздике, который в 33-летнем возрасте неожиданно ушел из бокса.

"Если честно, немного удивлен. Потому что Александр боец высокого класса, который мог бы вполне еще получить шанс побоксировать за титул.

Видно, что человек всю жизнь в боксе, и не сказать по нему, что готов был в любой момент вот так бросить этот вид спорта. Дай бог ему успехов в его новых делах", - сказал Бивол.

Ранее UA-Футбол сообщал, что российский чемпион дерзко высказался о бое с Гвоздиком.