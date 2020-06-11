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Мейвезер: Мухаммед Али - легенда, но я не позволю говорить, что какой-то боец лучше меня

Бокс
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Флойд не хочет уступать

Мейвезер: Мухаммед Али - легенда, но я не позволю говорить, что какой-то боец лучше меня
Новина українською

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер объяснил, почему поставил легендарного Мухаммеда Али только на 5-е место в списке лучших боксеров всех времен.

"Мохаммед Али проложил для меня путь, чтобы я достиг своего нынешнего положения. Он – легенда.

Однако когда мы говорим о рекордах, надо вспомнить, что Али проиграл титул чемпиона мира бойцу, который провел только 7 боев. Я снимаю шляпу перед Али, но не позволю говорить, что какой-то боец лучше меня", – сказал Мейвезер-младший.

За свою карьеру Мейвезер провел 50 поединков, в которых не потерпел ни единого поражения, в свою очередь Мухаммед Али в своем активе имеет 61 поединок, среди которых 5 поражений.

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В статье: Флойд Мейвезер Мухаммад Али Мухаммед Али
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Источник:
thesun.co.uk
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