Мейвезер: Мухаммед Али - легенда, но я не позволю говорить, что какой-то боец лучше меня

Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер объяснил, почему поставил легендарного Мухаммеда Али только на 5-е место в списке лучших боксеров всех времен.

"Мохаммед Али проложил для меня путь, чтобы я достиг своего нынешнего положения. Он – легенда.

Однако когда мы говорим о рекордах, надо вспомнить, что Али проиграл титул чемпиона мира бойцу, который провел только 7 боев. Я снимаю шляпу перед Али, но не позволю говорить, что какой-то боец лучше меня", – сказал Мейвезер-младший.

За свою карьеру Мейвезер провел 50 поединков, в которых не потерпел ни единого поражения, в свою очередь Мухаммед Али в своем активе имеет 61 поединок, среди которых 5 поражений.