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Мейвезер: Мухаммед Али - легенда, но я не позволю говорить, что какой-то боец лучше меня
Флойд не хочет уступать
Бывший чемпион мира в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер объяснил, почему поставил легендарного Мухаммеда Али только на 5-е место в списке лучших боксеров всех времен.
"Мохаммед Али проложил для меня путь, чтобы я достиг своего нынешнего положения. Он – легенда.
Однако когда мы говорим о рекордах, надо вспомнить, что Али проиграл титул чемпиона мира бойцу, который провел только 7 боев. Я снимаю шляпу перед Али, но не позволю говорить, что какой-то боец лучше меня", – сказал Мейвезер-младший.
За свою карьеру Мейвезер провел 50 поединков, в которых не потерпел ни единого поражения, в свою очередь Мухаммед Али в своем активе имеет 61 поединок, среди которых 5 поражений.