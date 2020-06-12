Что должно произойти, чтобы бой Фьюри-Джошуа стал реальностью

Оригинал статьи – Ник Паркинсон, ESPN

Перевод и адаптация – UA-Футбол

Согласовав основные детали двух боев на 2021 год, Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа дали спортивному мира дразнящую надежду на крупное событие в тот момент, когда мы так изголодались по большим мегафайтам.

В США бокс после пандемии коронавируса возобновился только на этой неделе. Великобритания, откуда оба действующих чемпиона мира в супертяжелом весе, все еще ожидает камбэка.

Как бы обнадеживающе не звучали слова промоутера Джошуа Эдди Хирна о сделке на два боя, два крупнейших боя в современном профи-боксе, существует ряд препятствий, которые необходимо преодолеть, прежде чем этот мегабой появится в календарях фанатов спорта.

Что должно произойти, чтобы бой был подтвержден?

Прежде чем Фьюри и Джошуа окажутся на одном ринге, им как минимум нужно выиграть ближайшие бои, не говоря о сериях обязательных защит. Только при таком сценарий один из британцев спустя 20 лет повторит достижение Леннокса Льюиса и станет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе.

Фьюри до конца года должен завершить трилогию против Деонтея Уайлдера. В декабре 2018 года Уайлдер защитил титул WBC после спорной ничьи, а второй бой в феврале текущего года завершился досрочной победой Фьюри после технического нокаута в седьмом раунде.

Если Фьюри победит в третьем бою с Уайлдером, ему, вероятно, в начале 2021 года в обязательной защите титула WBC придется столкнуться с британцем Диллианом Уайтом.

Джошуа в ближайшем бою должен встретиться с претендентом на титул IBF из Болгарии Кубратом Пулевым. Джошуа и Пулев должны были подраться в июне, но бой был отложен на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса. Новая дата поединка еще неизвестна.

За Пулевым в спину Джошуа дышит бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе украинец Александр Усик, который является обязательным претендентом на титул WBO. Усик представляет большую угрозу битве Фьюри и Джошуа, если так произойдет, что он получит бой с Энтони раньше, чем Тайсон.

Эдди Хирн представляет Усика так же, как и Джошуа, поэтому есть вероятность того, что Александр заключит сделку, чтобы отойти в сторону и дождаться развязки в противостоянии Джошуа и Фьюри. Если это произойдет, то у Фьюри будет более сложный путь к бою с Джошуа. В любом случае, прямо сейчас мы не можем точно сказать, сколько преград Джошуа и Фьюри нужно преодолеть, прежде чем они встанут друг напротив друга.

«Кто знает, что произойдет с Деонтеем Уайлдером, но мы в Matchroom Sport хотим, чтобы Диллиан Уайт боролся за титул чемпиона мира, и он должен сразиться с Тайсоном Фьюри, чемпионом WBC, к февралю 2021 года», - сказал Хирн в интервью ESPN.

«Есть препятствия, которые нужно преодолеть, но хорошая новость в том, что мы движемся вперед».

Долгосрочные планы в боксе могут развалиться в один миг, и ход истории может быстро повернуть совсем не в ту сторону, на которую рассчитывают промоутеры. Фьюри не был бы №11 в списке самых высокооплачиваемых спортсменов года по версии Forbes, если бы судья в сентябре 2019 года снял бы его с боя против Отто Валлина, в котором у британца было серьезное рассечение. После боя Тайсону наложили 47 швов – и это могло стать причиной его проблем в реванше с Уайлдером. Но Фьюри выиграл – и теперь мы можем обсуждать его потенциальный бой с Джошуа за мировую корону в супертяжелом весе.

Что со сделкой?

Преодолеть финансовые разногласия всегда труднее всего. Деньги были одной из основных причин, по которой мы не увидели столкновение Флойда Мейвезера и Мэнни Пакьяо до 2015 года.

По словам Хирна, с учетом того, что финансовая часть сделки уже согласована, другие вопросы, связанные с переговорами, такие как телевизионные права и место проведения боя, не должны быть такими хлопотными.

Фрэнк Уоррен, который работает с Фьюри наряду с Бобом Арумом, в интервью ESPN сказал, что обе стороны договорились разделить призовой фонд по схеме 50 на 50.

«Это будет сделка 50 на 50 с боем-реваншем. Кроме этого ничего не было согласовано, контракта нет», - сказал Уоррен.

Хирн ожидает, что бой Фьюри и Джошуа побьет PPV-рекорды в Великобритании, где интерес к поединку будет самым высоким в мире. Для Хирна это шанс организовать самый большой бой в истории британского бокса.

«Во многом доход зависит от продажи платных трансляций. В Великобритании мы можем собрать более 2 миллионов PPV. Для США это не так уж и много», - говорит промоутер Джошуа.

Если Джошуа и Фьюри таки проведут бой, то ожидайте их в первой десятке рейтинга Forbes за 2021 год.

«Они могли бы получить от 60 до 70 миллионов долларов каждому за бой против друг друга. И вдвое больше в случае проведения реванша в течение одного года», - сказал Уоррен для ESPN.

Где это произойдет?

Несмотря на логику, которая кричит о том, что два британских боксера должны драться на Туманном Альбионе, шансы организовать бой Фьюри и Джошуа на Ближнем Востоке или в Лас-Вегасе гораздо выше, чем на одном из крупнейших футбольных стадионов Великобритании.

Мегафайт Фьюри и Джошуа летом 2021 года без проблем соберет 90 тысяч болельщиков в месте, подобному стадиону Уэмбли в Лондоне, но Хирн говорит, что другие страны также будут рассматриваться в качестве принимающей стороны.

«Пока рано говорить, где может пройти бой. Очевидно, есть смысл устроить поединок в Великобритании, но многие другие страны хотят принять бой Фьюри и Джошуа, поэтому мы рассмотрим их предложения.

Они оба сражались в Саудовской Аравии – Фьюри выступал там в WWE, а у Джошуа в декабре прошлого года был реванш с Руисом. Лас-Вегас также заинтересован в поединке, и у нас есть предложения из Китая, чтобы организовать все там».

За кем преимущество?

Фьюри выглядел невероятно в реванше против Деонтея Уайлдера, побив американца техническим нокаутом в седьмом раунде после двух нокдаунов в третьем раунде и в пятом. Многие считают, что Тайсон заслужил победу и в первом бою в декабре 2018 года. В реванше Фьюри показал свою разрушительную и агрессивную сторону, чем удивил многих.

Джошуа в реванше с Руисом был более осторожным и прагматичным, но его доминирующее выступление в Саудовской Аравии позволило ему вернуть в свои руки три титулы, которые Энтони проиграл нокаутом в Нью-Йорке в июне прошлого года. То поражение поставило под сомнения его способности – и реванш не дал ответов на все вопросы.

Многое может измениться, прежде чем Фьюри и Джошуа преодолеют все преграды и выйдут на ринг. Но основываясь на предыдущих выступлениях двух британцев, прямо сейчас фаворитом боя выглядит «Цыганский король».