Президент WBC: Поединок Фьюри с Джошуа - это просто спекуляция, есть много вещей, которые должны состояться перед их боем

Президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман прокомментировал ситуации вокруг возможного поединка между чемпионом мира по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (23-1, 21 КО) и чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО). Его слова цитирует fightnews:

"На данный момент мы не знаем, когда в боксе восстановится проведения конкретных боев, таких как, реванш Деонтея Уайлдера с Тайсоном Фьюри. Мы понятия не имеем, когда состоится этот поединок - в октябре, ноябре, декабре или уже в следующем году. Мы не можем контролировать эту ситуацию. Но WBC признает, что у них есть законный контракт на третий бой.

В WBC также обязательная защита, которую должен провести чемпион. Обязательный претендент - временный чемпион Диллиан Уайт. У него есть право подраться за титул после третьего боя Фьюри с Уайлдером.

Поединок Фьюри с Джошуа - это просто спекуляция. Они оба сказали, что заключили соглашение, и это хорошо. Но есть много вещей, которые должны состояться перед их боем" - сказал он.

Напомним, что ранее WBC рассматривало возможность присвоения Фьюри статуса франчайзингового чемпиона.