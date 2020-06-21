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Дана Уайт об организации боя Ломаченко - Лопес: Боб Арум, этот мудак, утверждает, что собирается устраивать бои со зрителями

Бокс
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Резкое высказывание в сторону Арума

Дана Уайт об организации боя Ломаченко - Лопес: Боб Арум, этот мудак, утверждает, что собирается устраивать бои со зрителями
UA-Футбол
Новина українською

Президент UFC Дана Уайт резко высказался о главе промоутерской компании TOP Rank Бобе Аруме по поводу организации поединка Ломаченко - Лопес.

"Этот мудак утверждает, что собирается устраивать бои со зрителями, но он же несколько недель назад говорил чушь обо мне из-за того, что я планировал проводить шоу во время пандемии.

Я вернул турниры, а Арум идет вслед по моим пятам. И при этом он также внезапно собрался вернуть фанатов? Арум - осел. У него 300 тысяч зрителей, и у него будут фанаты? Какие 14 фанатов собираются прийти на его шоу?" - сказал он.

Напомним, что ранее Эдди Херн раскритиковал WBC за решение по Василию Ломаченко.

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В статье: Василий Ломаченко Боб Арум Дана Уайт Теофимо Лопес
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Источник:
XSport.ua

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