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Стивенсон: Лопес опасен для Ломаченко в стартовых раундах
Шакур Стивенсон (14-0, 8 КО) дал прогноз на громкий бой в легком весе.
Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) после завершения пандемии коронавируса должен провести бой с чемпионом IBF в легком весе Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО).
Стивенсон, которому принадлежит пояс WBO в полулегком весе, считает, что шансы американца на победу будут стремительно таить с каждым следующим раундом.
"Думаю, его бой с Ломаченко будет очень сложным. Не поймите меня неправильно. Лопес отличный боксер. Он сильный, резкий, умный, мощный.
Думаю, первые три-четыре раунда их поединка будут очень интересны. Может в этот период Лопесу удастся поймать Ломаченко хорошим ударом. Но после этого периода Ломаченко начнет вести бой за счет своего опыта. Он прошел через многое. Упал в бою с Линаресом, но поднялся и нокаутировал его.
Ломаченко фаворит в поздних раундах, но мне очень интересно, что Теофимо сможет сделать на старте встречи", - сказал Стивенсон.
Ожидается, что Ломаченко и Лопес проведут бой 19 сентября в США.