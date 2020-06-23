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Стивенсон: Лопес опасен для Ломаченко в стартовых раундах

Бокс
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Шакур Стивенсон (14-0, 8 КО) дал прогноз на громкий бой в легком весе.

Стивенсон: Лопес опасен для Ломаченко в стартовых раундах
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Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) после завершения пандемии коронавируса должен провести бой с чемпионом IBF в легком весе Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО).

Стивенсон, которому принадлежит пояс WBO в полулегком весе, считает, что шансы американца на победу будут стремительно таить с каждым следующим раундом.

"Думаю, его бой с Ломаченко будет очень сложным. Не поймите меня неправильно. Лопес отличный боксер. Он сильный, резкий, умный, мощный.

Думаю, первые три-четыре раунда их поединка будут очень интересны. Может в этот период Лопесу удастся поймать Ломаченко хорошим ударом. Но после этого периода Ломаченко начнет вести бой за счет своего опыта. Он прошел через многое. Упал в бою с Линаресом, но поднялся и нокаутировал его.

Ломаченко фаворит в поздних раундах, но мне очень интересно, что Теофимо сможет сделать на старте встречи", - сказал Стивенсон.

Ожидается, что Ломаченко и Лопес проведут бой 19 сентября в США.

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес Шакур Стивенсон
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Источник:
Xsport.ua
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