58-я конвенция WBC состоится в виртуальном формате

Во вторник, 23 июня, Всемирный боксерский совет (WBC) официально объявил сроки проведения 58-й конвенции организации, которая пройдет с 12 по 15 августа, но из-за эпидемиологической обстановки в мире состоится в виртуальном формате, пишет Tribuna.com.

"Мы все с нетерпением ждали августа, когда в красивейшем городе Санкт-Петербурге состоится 58-я конвенция WBC. Но жизнь вносит свои изменения, и сейчас, к сожалению, физически невозможно совершать путешествия.

Наша семья WBC показала, что при совместных усилиях нет ничего невозможного. Поэтому сегодня мы официально объявляем о проведении нашей ежегодной конвенции WBC в Санкт-Петербурге в виртуальном формате.

Наши дорогие организаторы, не забудьте то обещание, которое вы дали нам в Канкуне, когда Санкт-Петербург был выбран местом проведения конвенции, — сделать наш съезд уникальным и незабываемым. При этом мы уверены, что будем чувствовать себя как дома, окруженные теплом жителей города, который сочетает в себе культуру, традиции, историю и современность.

Подготовка к этой конвенции уже началась. Да, мы знаем, что этот съезд будет отличаться от предыдущих, но наша задача заключается в том, чтобы сделать эту виртуальную конвенцию уникальной. Мы хотим заставить вас чувствовать себя так, будто вы действительно побывали в этом чудесном городе.

У нас будет впечатляющая повестка, которая включает в себя различные презентации, обзорную сессию мировых рейтингов и обзор состояния обязательной защиты каждого дивизиона, семинары для официальных лиц, заседания всех комитетов, состоится и вручение специальных наград".