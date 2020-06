У Top Rank из-за коронавируса сорвался титульный бой

Чемпион WBO во втором полулегком весе Джеймел Херринг (21-2, 10 КО) объявил о положительном тесте на коронавирус. 2 июля в Лас-Вегасе в главном бою вечера бокса от Top Rank он должен был провести бой с Джонатаном Окендо (31-6, 19 КО).

"Чувствую себя хорошо и буду находиться на самоизоляции до тех пор, пока не вылечусь. Скоро защита титула WBO против Окендо получит новую дату", - написал Херринг.

Last week, I tested positive for COVID-19. That’s the bad news.



The good news however is, I feel ok and have self-isolated until I receive a clean bill of health. My WBO Junior Lightweight world title defense against Jonathan Oquendo will be rescheduled shortly.



Semper Fi ????