Усик показал, как выглядит чемпионский завтрак. ФОТО

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (17-0, 13 КО) в футболке с Мухаммедом Али поделился своим завтраком. Олимпийский чемпион Лондона-2012 на первый прием пищи предпочитает жаренные яйца с колбасками.

Из-за пандемии коронавируса Александр Усик никак не может приблизиться к титульному бою в супертяжелом весе. Украинец должен подраться с Дереком Чисорой, но вряд ли этот бой состоится ранее осени 2020 года.