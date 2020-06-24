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Усик показал, как выглядит чемпионский завтрак. ФОТО
Правильное питание от звездного боксера.
Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик (17-0, 13 КО) в футболке с Мухаммедом Али поделился своим завтраком. Олимпийский чемпион Лондона-2012 на первый прием пищи предпочитает жаренные яйца с колбасками.
Из-за пандемии коронавируса Александр Усик никак не может приблизиться к титульному бою в супертяжелом весе. Украинец должен подраться с Дереком Чисорой, но вряд ли этот бой состоится ранее осени 2020 года.
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