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Промоутер рассказал, где могут пройти два поединка Джошуа - Фьюри
Херн имеет амбициозные планы
Британский промоутер Эдди Херн рассказал, где могут пройти поединки между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа (23-, 21 КО) и чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО). Его слова цитирует SkySports:
"Джошуа и Фьюри могут подраться следующим летом. Я думаю, что в 2020 году будет два поединка. Все, включая Джошуа и Фьюри, знают, что мы хотим провести этот бой в Великобритании. Два британца сразятся за звание абсолютного чемпиона мира, однако их поединок привлекает интерес по всему миру.
Я уверен, что один из этих боев состоится за пределами Великобритании. Я бы хотел устроить один бой Джошуа с Фьюри в Великобритании, а второй - за рубежом. Я буду разочарован, если один из поединков не пройдет в Великобритании. Бойцы и члены их команд примут коллективное решение. Я хочу, чтобы бой за звание абсолютного чемпиона состоялся в Великобритании, но я также просто хочу этого поединка. Я хочу увидеть, как Джошуа становится абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе" - сказал он.
Напомним, что ранее Херн рассказал, о предварительной договоренности с Бобом Арумом.
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