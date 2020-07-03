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Усик поднялся на второе место в рейтинге WBC

Бокс
(1 голосов)

Украинец стал ближе к Тайсону Фьюри (30-0-1, 21 КО).

Усик поднялся на второе место в рейтинге WBC
Новина українською

Александр Усик (17-0, 13 КО) в обновленном рейтинге WBС переместился на вторую строку, уступая только экс-чемпиону мира Деонтею Уайлдеру (42-1-1, 41 КО), который до конца года должен провести третий бой с Фьюри.

Усик является обязательным претендентом на титул WBO. Поясом с декабря прошлого года вновь владеет британский чемпион Энтони Джошуа (23-1, 21 КО).

Отметим, что помимо Усика и Уайлдера в топ-5 рейтинга WBC фигурируют Луис Ортис, Энди Руис и Оскар Ривас.

Александр Усик в супертяжелом весе успел провел только один бой, побив в прошлом году Чазза Уизерспуна. После завершения пандемии коронавируса олимпийский чемпион 2012 года должен подраться с Дереком Чисорой.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Усик поднялся на вторую строку в рейтинге WBA.

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В статье: Александр Усик wbc
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Комментарии (1)
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Віктор Бокасса (Betwmount)
03.07.2020 в 13:15
Це чмо не є українцем, він - малорос
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