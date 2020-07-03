Усик поднялся на второе место в рейтинге WBC

Александр Усик (17-0, 13 КО) в обновленном рейтинге WBС переместился на вторую строку, уступая только экс-чемпиону мира Деонтею Уайлдеру (42-1-1, 41 КО), который до конца года должен провести третий бой с Фьюри.

Усик является обязательным претендентом на титул WBO. Поясом с декабря прошлого года вновь владеет британский чемпион Энтони Джошуа (23-1, 21 КО).

Отметим, что помимо Усика и Уайлдера в топ-5 рейтинга WBC фигурируют Луис Ортис, Энди Руис и Оскар Ривас.

Александр Усик в супертяжелом весе успел провел только один бой, побив в прошлом году Чазза Уизерспуна. После завершения пандемии коронавируса олимпийский чемпион 2012 года должен подраться с Дереком Чисорой.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Усик поднялся на вторую строку в рейтинге WBA.