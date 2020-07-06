Гвоздик: Лопес будет опасным в начале боя с Ломаченко

Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) и Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) ориентировочно 19 сентября в Лас-Вегасе разыграют все титулы в легком весе.

"Лопес никогда не сталкивался с такой серьезной оппозицией, как Ломаченко. Он опасен. Он может ударить, он умеет драться.

Я думаю, что если Лопес не нокаутирует Ломаченко в первые пять раундов, то столкнется с проблемами. Он будет опасен в начале боя, но что произойдет во второй половине поединка, если у него не получится? Ломаченко начнет разбирать его на запчасти.

Думаю, Ломаченко попытается затащить Лопеса в поздние раунды. Он знает, как это делать, и он справится со своей задачей. У него достаточно опыта, он может провести и 20 раундов. Он не устает.

Лопес – очень сложный соперник, но после 5-6 раундов он станет обычным соперником", - приводит слова Гвоздика BoxingScene.