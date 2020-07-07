Александр Усик посетил украинскую боксерскую Залу славы и снова поднял Кубок Али. Видео

Украинский супертяжеловес Александр Усик (17-0, 13 КО) посетил боксерскую Залу славы. Там он встретился с президентом Национальной лиги профессионального бокса Украины Михаилом Завьяловым и еще раз поднял Кубок Мухаммеда Али, который завоевал в 2018 году в финале WBSS в бою против россиянина Гасиева.

Напомним, что ранее Усик и Ломаченко остались в ТОП 5 P4P.