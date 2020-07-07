Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Александр Усик посетил украинскую боксерскую Залу славы и снова поднял Кубок Али. Видео
Легендарное место на спортивной карте Украины
Украинский супертяжеловес Александр Усик (17-0, 13 КО) посетил боксерскую Залу славы. Там он встретился с президентом Национальной лиги профессионального бокса Украины Михаилом Завьяловым и еще раз поднял Кубок Мухаммеда Али, который завоевал в 2018 году в финале WBSS в бою против россиянина Гасиева.
Напомним, что ранее Усик и Ломаченко остались в ТОП 5 P4P.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...