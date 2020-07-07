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Александр Усик посетил украинскую боксерскую Залу славы и снова поднял Кубок Али. Видео

Бокс
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Легендарное место на спортивной карте Украины

Александр Усик посетил украинскую боксерскую Залу славы и снова поднял Кубок Али. Видео
UA-Футбол
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Украинский супертяжеловес Александр Усик (17-0, 13 КО) посетил боксерскую Залу славы. Там он встретился с президентом Национальной лиги профессионального бокса Украины Михаилом Завьяловым и еще раз поднял Кубок Мухаммеда Али, который завоевал в 2018 году в финале WBSS в бою против россиянина Гасиева.

Напомним, что ранее Усик и Ломаченко остались в ТОП 5 P4P.

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В статье: Александр Усик
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