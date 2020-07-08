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8 лет назад Хэй брутально нокаутировал будущего соперника Усика

Бокс
(1 голосов)

Сможет ли Александр сделать то же самое?

8 лет назад Хэй брутально нокаутировал будущего соперника Усика
Новина українською

7 июля 2012 года Дэвид Хэй в первом бою после поражения от Владимира Кличко на арене футбольного клуба Вест Хэм в пятом раунде эффектно побил Дерека Чисору. После второго нокдауна рефери в ринге снял Чисору с боя.

Победа над Чисорой стала для Хэя последней крупной в карьере. Экс-чемпион мира в двух весовых категориях ушел из бокса в 2018 году после второго подряд досрочного поражения от Тони Беллью.

Сейчас Дэвид Хэй работает менеджером в команде Дерека Чисоры, который до конца года должен подраться с украинцем Александром Усиком.

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В статье: Дэвид Хэй Дерек Чисора
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