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Щедрая душа: Фьюри до сих пор помогает катмену, который спас его бой против Отто Валина

Бокс
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Щедрый британский цыган

Щедрая душа: Фьюри до сих пор помогает катмену, который спас его бой против Отто Валина
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Катмен чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) Хорхе Капетильо рассказал, что его подопечный до сих пор благодарен ему за помощь в бою против шведа Отто Валина, когда британец получив тяжелое рассечение брови смог завершить поединок победой . Его слова цитирует SkySports:

"Он до сих пор очень благодарен. Когда он узнал, что мой зал закрылся через COVID-19, то написал: "Могу ли я тебе чем-то помочь?"

Он до сих пор заботится обо мне. Он отправлял мне деньги. Я должен был быть с Джесси Варгасом в Нью-Йорке на бой 14 марта, но его отменили, и я вернулся домой с пустыми карманами. Я был напуган, не знал что делать.

Он знал об отмене боя. Он спросил меня о семье и о том, что он может сделать. Он сказал: "Я отправлю тебя некоторые деньги для твоей семьи, чтобы ты чувствовал себя нормально". Какая щедрость для меня и семьи! Он - великий человек, такой скромный. Он находил время, чтобы спросить о моей семье во время этого кризиса" - сказал он.

Напомним, что ранее Дерек Чисора провел тренировку в октагоне.

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В статье: Тайсон Фьюри
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