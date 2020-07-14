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Александр Красюк: О бое Беринчик - Тагоэ официально будет известно после боя Ломаченко

Бокс
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Александр Красюк: О бое Беринчик - Тагоэ официально будет известно после боя Ломаченко
UA-Футбол
Новина українською

Глава промоутерской компании К2 Александр Красюк рассказал о судьбе своего подопечного, украинского легковеса Дениса Беринчика (13-0, 7 КО). Его слова цитирует UA-Перший:

"На самом деле, новости в том, что Беринчик с Тагоэ должен был драться - ее не было. Это было СМИ воспринято таким образом.

Официально это будет объявлено и решено после боя Ломаченко и Лопеса" - сказал он.

Напомним, что ранее Элина Свитолина вышла в финал турнира в Берлине, а Дарья Билодид показала фото с усердной тренировки.

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В статье: Василий Ломаченко Денис Беринчик
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