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Александр Красюк: О бое Беринчик - Тагоэ официально будет известно после боя Ломаченко
Комментарий специалиста
Глава промоутерской компании К2 Александр Красюк рассказал о судьбе своего подопечного, украинского легковеса Дениса Беринчика (13-0, 7 КО). Его слова цитирует UA-Перший:
"На самом деле, новости в том, что Беринчик с Тагоэ должен был драться - ее не было. Это было СМИ воспринято таким образом.
Официально это будет объявлено и решено после боя Ломаченко и Лопеса" - сказал он.
Напомним, что ранее Элина Свитолина вышла в финал турнира в Берлине, а Дарья Билодид показала фото с усердной тренировки.
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