Мейвезер помогает Дэвису готовиться к предстоящему поединку

Чемпион WBA Regular в легком весе американца Джервонта Дэвис (23-0-0, 22 KO) провел тренировку под руководством своего промоутера Флойда Мейвезера-младшего.

Напомним, 24 октября в Анкасвилле (США) Дэвис подерется в поединке за два титула в двух весовых категориях против экс-чемпиона мира в четырех дивизионах Лео Санта Круса.