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Мейвезер помогает Дэвису готовиться к предстоящему поединку
Он состоится в октябре
Чемпион WBA Regular в легком весе американца Джервонта Дэвис (23-0-0, 22 KO) провел тренировку под руководством своего промоутера Флойда Мейвезера-младшего.
Напомним, 24 октября в Анкасвилле (США) Дэвис подерется в поединке за два титула в двух весовых категориях против экс-чемпиона мира в четырех дивизионах Лео Санта Круса.
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