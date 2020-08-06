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Мейвезер помогает Дэвису готовиться к предстоящему поединку

Бокс
(1 голосов)

Он состоится в октябре

Мейвезер помогает Дэвису готовиться к предстоящему поединку
Новина українською

Чемпион WBA Regular в легком весе американца Джервонта Дэвис (23-0-0, 22 KO) провел тренировку под руководством своего промоутера Флойда Мейвезера-младшего.

Напомним, 24 октября в Анкасвилле (США) Дэвис подерется в поединке за два титула в двух весовых категориях против экс-чемпиона мира в четырех дивизионах Лео Санта Круса.

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В статье: Флойд Мейвезер Жервонта Дэвис
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