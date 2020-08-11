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Бой Ломаченко – Лопес могут подтвердить на этой неделе

Бокс
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Бой Ломаченко – Лопес могут подтвердить на этой неделе
Новина українською

Громкий бой между чемпионом WBA, WBO и WBC в легком весе Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и владельцем титула IBF Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) должен состояться в октябре в Лас-Вегасе, но команда американца не спешит подписывать контракт на бой из-за финансовых разногласий.

"Надеемся, что уже на этой неделе все согласуем и подпишем бумаги. Дела должны решаться правильно, как профессионалы.

Мы не в ответе за то, что произошло. Не по нашей вине бой пройдёт без зрителей. Но в целом я настроен оптимистично", - говорит босс Top Rank Боб Арум.

Лопесу за бой с Ломаченко предлагают чек на 1,2 миллиона долларов. Американец не согласен с этой суммой.

Отметим, что Ломаченко за объединительный бой с Лопесом может получить 3,25 миллиона в американской валюте.

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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Источник:
Vringe.com
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