Ломаченко отдаст Лопесу 800 тысяч долларов из своего гонорара

Чемпион WBA, WBO и WBC в легком весе Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) согласился урезать свой гонорар в пользу Теофимо Лопеса (15-0, 12 КО), которому принадлежит пояс IBF. Об этом сообщает портал Boxingnews24.

Согласно источнику, Ломаченко за бой с Лопесом вместо 3,5 миллиона долларов получит 2,7. Гонорар американца после решения Василия составит 2 миллиона долларов в американской валюте.

"Ломаченко добровольно сокращает свой гонорар, чтобы завершить переговоры", - заявил глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум.