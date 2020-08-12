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Беринчик озвучил дату следующего боя

Бокс
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Денис рвется на ринг.

Беринчик озвучил дату следующего боя
Новина українською

Беринчик в статусе чемпиона WBO International в легком весе в последний раз выходил в ринг 22 февраля, побив единогласным решением судей Эктора Сармиенто (21-1, 14 КО).

Возвращение вице-чемпиона Олимпиады-2012 на ринг ожидается осенью этого года.

"Думаю, следующий бой будет в сентябре или начале октября. Сейчас ведутся переговоры. Я в тренировочном процессе. Жду дату", - отметил Беринчик.

Денис Беринчик за счет высокой позиции в рейтинге WBO мог поучаствовать в турнире претендентов для Василия Ломаченко (14-1, 10 КО), однако Всемирная боксерская организация отказалась от своих планов из-за пандемии коронавируса.

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В статье: Денис Беринчик Бокс
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