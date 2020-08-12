Беринчик озвучил дату следующего боя

Беринчик в статусе чемпиона WBO International в легком весе в последний раз выходил в ринг 22 февраля, побив единогласным решением судей Эктора Сармиенто (21-1, 14 КО).

Возвращение вице-чемпиона Олимпиады-2012 на ринг ожидается осенью этого года.

"Думаю, следующий бой будет в сентябре или начале октября. Сейчас ведутся переговоры. Я в тренировочном процессе. Жду дату", - отметил Беринчик.

Денис Беринчик за счет высокой позиции в рейтинге WBO мог поучаствовать в турнире претендентов для Василия Ломаченко (14-1, 10 КО), однако Всемирная боксерская организация отказалась от своих планов из-за пандемии коронавируса.