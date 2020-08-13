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Президент WBA подхватил коронавирус

Бокс
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Джилберто Мендоса стал жертвой пандемии.

Президент WBA подхватил коронавирус
Новина українською

Босс Всемирной боксерской ассоциации считает, что заразился коронавирусом на прошлой неделе. Функционер ушел на самоизоляцию еще до получения результатов тестирования.

"Друзья, хочу сообщить, что я подхватил COVID-19. Восстанавливаюсь дома, вскоре вернусь к работе с еще большим запасом сил и энергии.

Призываю вас всех заботиться о себе, следовать рекомендациям специалистов. Обещаю вернуться сильнее, чем был прежде!", - сообщил Мендоса.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Руис проведет бой с бывшим соперником Виталия Кличко.

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В статье: WBA коронавирус
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Источник:
Vringe.com
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