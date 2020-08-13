Президент WBA подхватил коронавирус

Босс Всемирной боксерской ассоциации считает, что заразился коронавирусом на прошлой неделе. Функционер ушел на самоизоляцию еще до получения результатов тестирования.

"Друзья, хочу сообщить, что я подхватил COVID-19. Восстанавливаюсь дома, вскоре вернусь к работе с еще большим запасом сил и энергии.

Призываю вас всех заботиться о себе, следовать рекомендациям специалистов. Обещаю вернуться сильнее, чем был прежде!", - сообщил Мендоса.