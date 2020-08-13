  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Лопес: Пошли все и каждый на##р
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Лопес: Пошли все и каждый на##р

Бокс
(1 голосов)

Лопес не сдерживал эмоций

Лопес: Пошли все и каждый на##р
Новина українською

Чемпион IBF в легком весе Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) рассказал, почему подписал контракт на бой с украинским чемпионом Василием Ломаченко (14-1, 10 КО), который должен пройти 17 октября.

"Вы все поймете меня после этого. Пошли все и каждый на##р. Вот так я вхожу в октябрь. "Я занимаюсь этим дерьмом", – написал Лопес.

Напомним, что Теофимо не хотел подписывать контракт и был недоволен предложенным гонораром.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3500 грн Играть
2 500+2000 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...