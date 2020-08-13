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Лопес: Пошли все и каждый на##р
Лопес не сдерживал эмоций
Чемпион IBF в легком весе Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) рассказал, почему подписал контракт на бой с украинским чемпионом Василием Ломаченко (14-1, 10 КО), который должен пройти 17 октября.
"Вы все поймете меня после этого. Пошли все и каждый на##р. Вот так я вхожу в октябрь. "Я занимаюсь этим дерьмом", – написал Лопес.
Напомним, что Теофимо не хотел подписывать контракт и был недоволен предложенным гонораром.
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