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Экс-чемпион мира назвал Ломаченко "угасающей звездой"

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Экс-чемпион мира назвал Ломаченко "угасающей звездой"
Новина українською

Бывший чемпион мира в двух весовых категориях Тимоти Брэдли дал прогноз на бой Василия Ломаченко (14-1,10 КО) с Теофимо Лопесом (15-0, 13 КО).

"Я скажу, кого я выберу. Я выбираю «молодую пушку». Я верю, что он здесь, чтобы шокировать мир, и его отец был пророком. Он сказал, что это именно так и случится. Он доказал, что его сын – один из лучших бойцов на планете. Я просто верю в «молодую пушку». Я верю, что у него есть скорость, я верю, что у него есть размеры, я верю в его силу удара, в его тайминг, IQ в ринге, чтобы разобраться с угасающим Ломаченко.

Посмотрите на последние выступления украинца. Они не были такими захватывающими, какими они были поначалу, когда он заставлял парней сдаваться. Он пропускает слишком часто сейчас. Он был потрясен в бою с Люком Кэмпбеллом, он был потрясен в бою с Хорхе Линаресом", - сказал Брэдли.

Ожидается, что бой Ломаченко и Лопеса за все титулы в легком весе состоится 17 октября в Лас-Вегасе.

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес Тимоти Брэдли
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Источник:
Vringe.com
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