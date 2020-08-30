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Василий Ломаченко: Когда я начинал пытаться тренироваться сам, то понял, что я ничего не знаю

Бокс
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Комментарий боксера

Василий Ломаченко: Когда я начинал пытаться тренироваться сам, то понял, что я ничего не знаю
UA-Футбол
Новина українською

Украинский чемпион мира в легком весе по версиям WBC, WBA и WBO Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) рассказал, что не может тренироваться и готовиться к поединкам самостоятельно, без отца. Соответствующий комментарий спортсмен дал в биографическом фильме о Анатолие Ломаченко "Папаченко":

"Мне казалось, что я знаю больше, чем он. И на этом фоне у нас начались разногласия. То есть он говорит одно, а я считаю, что это не так, а я считаю по-другому. Говорит: "Нет вопросов, ты все знаешь, тренируйся сам". Все.

Когда я начинал пытаться тренироваться сам, то понял, что я ничего не знаю. Как тренироваться, как выходить на пик формы" - сказал он.

Напомним, что ранее Энди Руис обратился с призывом к Диллиану Уайту.

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В статье: Василий Ломаченко Анатолий Ломаченко
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