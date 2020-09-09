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Гарсия: Не удивлюсь, если Лопес победит Ломаченко

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Майки Гарсия (40-1, 30 КО) поделился своим мнением о мегафайте в легком весе.

Гарсия: Не удивлюсь, если Лопес победит Ломаченко
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Василий Ломаченко (14-1, 10 КО) и Теофимо Лопес (15-0, 12 КО) накануне официально узнали дату своего боя – два лидера легкого веса разыграют статус абсолютного чемпиона мира 17 октября в Лас-Вегасе.

"Интересный бой. Интересный для обоих бойцов. И тяжелый для обоих.

Лома – очень талантлив, но очевидно, что в легком весе он не так хорош. Предположительно по той причине, что здесь он дерется с более мощными парнями, которые просто больше него ростом.

А Теофимо – очень мощный парень. Не удивлюсь, если Лопес победит. Да, большинство считает, что победит Ломаченко. Но это будет не так просто, как кажется. Теофимо не просто силен, но и талантлив. Считаю, у него хорошие шансы", - отметил Гарсия.

Ранее Ломаченко пообещал, что в ринге Лопес проглотит его удары и свои слова.

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В статье: Василий Ломаченко Майки Гарсия Теофимо Лопес
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