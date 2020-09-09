Постол поделился ожиданиями от боя Тэйлор - Рамирес

Бывший чемпион мира в суперлегком весе Виктор Постол (31-3, 12 КО) дал свой прогноз на гипотетический поединок между его бывшими соперниками Джошом Тэйлором (16-0, 12 КО) и Хосе Рамиресом (26-0, 17 КО).

"Думаю, что Тэйлор должен пройти Рамиреса. Я посмотрел как Рамирес боксирует с левшами, а он не умеет с ними работать. Но не стоит списывать Рамиреса со счетов, поскольку есть очень жесткий удар. Я предпочитаю 60 на 40 в пользу Тэйлора".