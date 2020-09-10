Постол задержится на ринге еще на 2-3 года

Виктор Постол (31-3, 12 КО) в конце августа в Лас-Вегасе в близком бою проиграл Хосе Рамиресу (26-0, 17 КО) и упустил шанс стать чемпионом WBC и WBO в первом полусреднем весе.

Несмотря на третье поражение за последние 4 года, украинский экс-чемпион WBC сохраняет мотивацию для продолжения карьеры.

"Собираюсь еще минимум 2-3 года выходить в ринг. Хочется снова стать чемпионом мира. Будет сложно, но я хочу этого", - отметил Постол.

Постол по-прежнему высоко котируется в мировом боксе. В рейтинге авторитетного журнала The Ring Виктор среди боксеров своей весовой категории занимает четвертое место.