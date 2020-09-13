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Известный рэпер 50 Cent благословил лагерь Чарло перед боем против Деревянченко. Фото
А он святой?
Чемпион мира в среднем весе по версии WBC Джермалло Чарло (30-0, 22 КО) на своей официальной странице в Instagram разместил фото, на котором он в компании известного рэпера 50 Cent.
"50 Cent благословил лагерь сегодня. Настоящая мотивация. Суперформа", - написал Чарло.
Напомним, что бой Деревянченко - Чарло состоится 26 сентября.
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