Известный рэпер 50 Cent благословил лагерь Чарло перед боем против Деревянченко. Фото

Чемпион мира в среднем весе по версии WBC Джермалло Чарло (30-0, 22 КО) на своей официальной странице в Instagram разместил фото, на котором он в компании известного рэпера 50 Cent.

"50 Cent благословил лагерь сегодня. Настоящая мотивация. Суперформа", - написал Чарло.

Напомним, что бой Деревянченко - Чарло состоится 26 сентября.