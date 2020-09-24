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Усик с титулом WBC снялся в пафосном клипе известного рэпера. ВИДЕО
У Александра эпизодическая роль
Белорусский и украинский исполнитель Seryoga (Сергей Пархоменко) на своем YouTube-канале представил премьеру клипа на песню «Гуччидед».
Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик в клипе с голым торсом и титулом WBC на поясе ударом горящим факелом дал старт основной части сюжета.
Также в клипе засветились звезда UFC Конор Макгрегор и бывший боец MMA Артем Лобов.
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