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Усик с титулом WBC снялся в пафосном клипе известного рэпера. ВИДЕО

Бокс
(1 голосов)

У Александра эпизодическая роль

Усик с титулом WBC снялся в пафосном клипе известного рэпера. ВИДЕО
Новина українською

Белорусский и украинский исполнитель Seryoga (Сергей Пархоменко) на своем YouTube-канале представил премьеру клипа на песню «Гуччидед».

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжелом весе Александр Усик в клипе с голым торсом и титулом WBC на поясе ударом горящим факелом дал старт основной части сюжета.

Также в клипе засветились звезда UFC Конор Макгрегор и бывший боец MMA Артем Лобов.

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В статье: Александр Усик Бокс
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