Деревянченко - Чарло: Текстовая онлайн-трансляция чемпионского поединка

UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка за титул чемпиона мира в среднем весе по версии WBC.

В ночь с 26 на 27 сентября на ринге казино Mohegan Sun, штат Коннектикут (США) на ринг выйдут действующий чемпион, местный боксер Джермалл Чарло (30-0, 22 КО) и украинец Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) .

Деревянченко - Чарло онлайн на ТВ в Украине можно будет увидеть на телеканале "Интер". Ранее UA-Футбол рассказывал, где еще можно будет увидеть бой .

На Деревянченко - Чарло бой прогноз сделали букмекеры. Так, небольшим фаворитом специалисты считают американца (1,57), но наш боксер также имеет хорошие шансы на победу (2,2).

Деревянченко - Чарло текстовая онлайн-трансляция боя: