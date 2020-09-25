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Деревянченко - Чарло: Текстовая онлайн-трансляция чемпионского поединка
Текстовая трансляция боя Чарло - Деревянченко 26.09.2020
UA-Футбол приглашает Вас на текстовую онлайн-трансляцию поединка за титул чемпиона мира в среднем весе по версии WBC.
В ночь с 26 на 27 сентября на ринге казино Mohegan Sun, штат Коннектикут (США) на ринг выйдут действующий чемпион, местный боксер Джермалл Чарло (30-0, 22 КО) и украинец Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) .
Деревянченко - Чарло онлайн на ТВ в Украине можно будет увидеть на телеканале "Интер". Ранее UA-Футбол рассказывал,
На Деревянченко - Чарло бой прогноз сделали букмекеры. Так, небольшим фаворитом специалисты считают американца (1,57), но наш боксер также имеет хорошие шансы на победу (2,2).
Деревянченко - Чарло текстовая онлайн-трансляция боя: