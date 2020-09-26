Тренер Чарло: Нельзя вести бой по правилам Деревянченко

Тренер американского чемпиона мира в среднем весе по версии WBC Джермалла Чарло (30-0, 22 КО) Ронни Шилдс прокомментировал план на бой своего подопечного против украинца Сергея Деревянченко (13-2, 10 КО). Его слова цитирует BoxingScene:

"Стили делают бои, и мы посмотрим, что будет. Деревянченко - упрямый парень. Так как он бьется, ему нужно всегда быть в форме.

Но главное - драться с ним разумно. Нельзя вести бой по его правилам. Нам нужно провести поединок по-своему", - сказал он.