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Отец Фьюри: Если Усик встретится с Джошуа, то он окажется в нокауте

Бокс
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Странный прогноз от специалиста

Отец Фьюри: Если Усик встретится с Джошуа, то он окажется в нокауте
UA-Футбол
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Отец и тренер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) Джон Фьюри дал свой прогноз на потенциальный бой Джошуа - Усик. Его слова цитирует FightNews:

"Если Усик встретится с Джошуа, он окажется в нокауте. Он не может противостоять Джошуа из-за габаритов. Для этого нужно быть большим парнем.

Но я ставлю Усика выше "Эй Джея", учитывая его замечательные навыки. Знаете, Мохаммед Али тоже был примерно его размеров, и он многого сумел достичь" - сказал он.

Напомним, что ранее Фьюри-старший поставил Усика на второе место в рейтинге лучших супертяжей.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
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