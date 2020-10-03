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Отец Фьюри: Если Усик встретится с Джошуа, то он окажется в нокауте
Странный прогноз от специалиста
Отец и тренер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) Джон Фьюри дал свой прогноз на потенциальный бой Джошуа - Усик. Его слова цитирует FightNews:
"Если Усик встретится с Джошуа, он окажется в нокауте. Он не может противостоять Джошуа из-за габаритов. Для этого нужно быть большим парнем.
Но я ставлю Усика выше "Эй Джея", учитывая его замечательные навыки. Знаете, Мохаммед Али тоже был примерно его размеров, и он многого сумел достичь" - сказал он.
Напомним, что ранее Фьюри-старший