Отец Фьюри: Если Усик встретится с Джошуа, то он окажется в нокауте

Отец и тренер чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри (30-0-1, 21 КО) Джон Фьюри дал свой прогноз на потенциальный бой Джошуа - Усик. Его слова цитирует FightNews:

"Если Усик встретится с Джошуа, он окажется в нокауте. Он не может противостоять Джошуа из-за габаритов. Для этого нужно быть большим парнем.

Но я ставлю Усика выше "Эй Джея", учитывая его замечательные навыки. Знаете, Мохаммед Али тоже был примерно его размеров, и он многого сумел достичь" - сказал он.