Сергей Деревянченко: Я желаю Ломаченко победы, и думаю, что она будет за Василием

Украинский средневес Сергей Деревянченко (13-3, 10 КО) прокомментировал предстоящий поединок между чемпионом мира в легком весе по версии IBF Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) и чемпионом по версиям WBC, WBA и WBO Василием Ломаченко (14-1; 10 КО). Его слова цитирует FightHub:

"Конечно, я желаю Ломаченко победы, и думаю, что она будет за Василием. Я с ним тренировался, и это удивительный атлет. Я думаю, что это не будет легкий бой для Ломаченко.

Я с Василием тренировался и знаю, что у него очень хорошая физическая подготовка. Он спаринговал с теми, кто выступает в среднем весе" - сказал он.

Напомним, что бой Ломаченко - Лопес состоится 17 октября в Лас-Вегасе (США).