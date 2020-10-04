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Дерек Чисора: Я люблю эту игру, не могу насытиться этим. Фото

Бокс
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Британец готовится к битве

Дерек Чисора: Я люблю эту игру, не могу насытиться этим. Фото
UA-Футбол
Новина українською

Британский супертяжеловес Дерек Чисора (32-9, 23 КО) готовится к бою против украинца Александра Усика (17-0, 13 КО). На своей официальной странице в Instagram он разместил пост с тренировочного зала.

"Я люблю эту игру. Не могу насытиться этим" - написал он.

Дерек Чисора: Я люблю эту игру, не могу насытиться этим. Фото - изображение 1

Напомним, что ранее Сергей Деревянченко поделился мыслями по поводу боя Ломаченко - Лопес.

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В статье: Александр Усик Дерек Чисора
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