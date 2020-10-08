Президент WBC: Сауль Альварес является одним из сильнейших боксеров мирового бокса

Президент WBC Маурисио Сулейман поделился мыслями о чемпионе мира в трех весовых категориях Сауле Альваресе (53-1-2, 36 КО).

"Сауль Альварес является одним из сильнейших боксеров мирового бокса. Скоро будет год, как он не выходит на ринг. Очевидно, пандемия является главной проблемой. Но он очень хочет попасть туда.

Будем надеяться, что Канело, Golden Boy и DAZN достигнут дружеского соглашения. Это позволит Альваресу вернуться в большой спорт в ближайшее время", – сказал Сулейман.