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Ломаченко дважды бил чемпионов мира в легком весе. Лопес станет третьим?
Вспоминаем главные бои Василия в весовой категории до 61,2 кг
Василий Ломаченко дебютировал в легком весе в мае 2018 года и сразу же принял бой с самым опасным боксером дивизиона – чемпионом WBА Super Хорхе Линаресом. В шестом раунде двукратный олимпийский чемпион из Украины сенсационно побывал в нокдауне, но в 10-м раунде ударом по корпусу заставил Линареса принять поражение.
Ломаченко – Линарес: лучшие моменты боя
Следующий шаг на пути к статусу абсолютного чемпиона мира Ломаченко сделал в декабре того же 2018 года, когда в Нью-Йорке единогласным решением судей побил чемпиона WBO Хосе Педрасу. В том поединке украинец дважды отправлял соперника в нокдаун, однако оформить досрочную победу ему все же не удалось.
Ломаченко – Педраса: лучшие моменты боя
Чемпионский бой за все титулы в легком весе между Василием Ломаченко (14-1, 10 КО) и Теофимо Лопесом (15-0, 12 КО) пройдет 17 октября в Лас-Вегасе. Победитель унесет с собой с ринга титулы WBA, WBO, IBF и WBC Franchise.
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