Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ломаченко - Лопес: Статистика ударов в поединке
Украинец выбросил в два раза меньше ударов
Украинский боксер Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) в
Так, Лопес выбросил 659 выстрелов, 183 из которых достигли цели. Ломаченко выбросил 321 удар, из которых точными были только 141.
Василий необычно для себя мало бил по корпусу - 20 раз, в то время как его соперник нанес 31 выстрел в туловище оппонента.
А вот процент попаданий у американца меньше, чем у нашего спортсмена - 28% против 44%.
Популярное сейчас
- Серия А. Слабые игра и результат Ювентуса, позор Лацио
- Хетафе - Барселона. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
- Серия А. Интер - Милан 1:2. Все равны, кроме Златана
- Ломаченко - Лопес: Текстовая онлайн-трансляция чемпионского поединка. Ломаченко проиграл
- Прелестные жены Коноплянки и Зинченко прокатились на водных лыжах. ФОТО
- Соблазнительная жена яркого дебютанта сборной Украины. ФОТО