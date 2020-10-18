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Ломаченко - Лопес: Статистика ударов в поединке

Бокс
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Украинец выбросил в два раза меньше ударов

Ломаченко - Лопес: Статистика ударов в поединке
UA-Футбол
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Украинский боксер Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) в проигрышном бою против американца Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) выбросил в два раза меньше ударов, чем его соперник.

Ломаченко - Лопес: Как это было?

Так, Лопес выбросил 659 выстрелов, 183 из которых достигли цели. Ломаченко выбросил 321 удар, из которых точными были только 141.

Василий необычно для себя мало бил по корпусу - 20 раз, в то время как его соперник нанес 31 выстрел в туловище оппонента.

А вот процент попаданий у американца меньше, чем у нашего спортсмена - 28% против 44%.

Ломаченко - Лопес: Статистика ударов в поединке - изображение 1

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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