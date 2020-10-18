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Тайсон Фьюри о бое Ломаченко - Лопес: Знал, что так и будет

Бокс
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Комментарий чемпиона

Тайсон Фьюри о бое Ломаченко - Лопес: Знал, что так и будет
UA-Футбол
Новина українською

Чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) поздравил с победой абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО). Соответствующее обращение он опубликовал на своей официальной странице в Instagram.

"Теофимо Лопес выполнил отличную работу против Ломаченко. Я знал, что так и будет. Абсолютно фантастически. Отлично сработано, поздравляю", - написал он.

Комментарий Лопеса после боя

Комментарий Ломаченко после боя

Статистика ударов

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В статье: Василий Ломаченко Тайсон Фьюри Теофимо Лопес
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