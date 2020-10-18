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Тайсон Фьюри о бое Ломаченко - Лопес: Знал, что так и будет
Комментарий чемпиона
Чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) поздравил с
"Теофимо Лопес выполнил отличную работу против Ломаченко. Я знал, что так и будет. Абсолютно фантастически. Отлично сработано, поздравляю", - написал он.
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