Теофимо Лопес-старший рассказал, что говорил сыну во время боя с Ломаченко

Отец и тренер абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) Теофимо Лопес-старший рассказал, что помогло его сыну справлялся с сильными сторонами своего оппонента, украинца Василия Ломаченко (14-2, 10 КО).

"Я просматривал его бои против Педрасы и Линареса и понял, как он зашагивает вбок. И он не смог проделать то же самое с моим сыном, поскольку Теофимо делал два шага назад.

Мы нейтрализовали его, и я понял, что он наш. Мы не позволили ему делать комфортные для него вещи.

Он привык драться с бойцами, у которых подняты руки, ведь в таком случае ему легче прорваться на ближнюю дистанцию.

Я пересмотрел немало материала и, в конце концов, сказал сыну: "Каждый раз, когда он будет сближаться, бей в корпус". И мы преследовали эту цель на протяжении всего боя", – сказал Теофимо Лопес-старший во время пресс-конференции после боя.