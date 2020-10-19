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Теофимо Лопес-старший рассказал, что говорил сыну во время боя с Ломаченко

Бокс
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И эти подсказки дали свои плоды

Теофимо Лопес-старший рассказал, что говорил сыну во время боя с Ломаченко
Новина українською

Отец и тренер абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) Теофимо Лопес-старший рассказал, что помогло его сыну справлялся с сильными сторонами своего оппонента, украинца Василия Ломаченко (14-2, 10 КО).

"Я просматривал его бои против Педрасы и Линареса и понял, как он зашагивает вбок. И он не смог проделать то же самое с моим сыном, поскольку Теофимо делал два шага назад.

Мы нейтрализовали его, и я понял, что он наш. Мы не позволили ему делать комфортные для него вещи.

Он привык драться с бойцами, у которых подняты руки, ведь в таком случае ему легче прорваться на ближнюю дистанцию.

Я пересмотрел немало материала и, в конце концов, сказал сыну: "Каждый раз, когда он будет сближаться, бей в корпус". И мы преследовали эту цель на протяжении всего боя", – сказал Теофимо Лопес-старший во время пресс-конференции после боя.

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес
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