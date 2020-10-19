Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Теофимо Лопес-старший рассказал, что говорил сыну во время боя с Ломаченко
И эти подсказки дали свои плоды
Отец и тренер абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) Теофимо Лопес-старший рассказал, что помогло его сыну справлялся с сильными сторонами своего оппонента, украинца Василия Ломаченко (14-2, 10 КО).
"Я просматривал его бои против Педрасы и Линареса и понял, как он зашагивает вбок. И он не смог проделать то же самое с моим сыном, поскольку Теофимо делал два шага назад.
Мы нейтрализовали его, и я понял, что он наш. Мы не позволили ему делать комфортные для него вещи.
Он привык драться с бойцами, у которых подняты руки, ведь в таком случае ему легче прорваться на ближнюю дистанцию.
Я пересмотрел немало материала и, в конце концов, сказал сыну: "Каждый раз, когда он будет сближаться, бей в корпус". И мы преследовали эту цель на протяжении всего боя", – сказал Теофимо Лопес-старший во время пресс-конференции после боя.
Популярное сейчас
- Игра ее жизни: как Корин Дьякр покоряла мужской футбол
- Ломаченко больше не топ? Василий резко скатился в рейтинге BoxRec
- Динамо - Ювентус: где и когда смотреть матч Лиги Чемпионов
- Ломаченко - Лопес: где и когда смотреть чемпионский бой украинца
- Соблазнительная жена яркого дебютанта сборной Украины. ФОТО
- Звезда сборной Германии проявил интерес к скандальной девушке защитника сборной Украины. ФОТО