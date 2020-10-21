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Редкач о травме Ломаченко: Клоунада и плевок в лицо боксу
Иван отреагировал на подробности воскресного боя
Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) в воскресенье в Лас-Вегасе единогласным решением судей проиграл Теофимо Лопесу (16-0, 12 КО) и не смог стать абсолютным чемпионом мира в легком весе. Позже выяснилось, что украинец дрался с травмированным правым плечом.
"Похоже больше на чистое вранье, нежели на весомые доводы к проигрышу. Очевидно, что вместо того, чтобы пересмотреть свой бой и работать над ошибками, Василий и его команда придумывают причины и оправдания поражению.
Мы все прекрасно видели как Василий с лихвой отжимался на кольцах, ходил на руках, по воде, на чем только можно и как только можно во время своего подготовительного лагеря.
Более того, Василий говорил, что во всех своих предыдущих боях он не был так готов и никогда так не выкладывался, и не чувствовал себя на 100%. Он четко говорит, что он отдохнул год и он себя отлично чувствует, никаких травм нет и т.д. Вранье однозначное.
Но, допустим что это не вранье и травма имела место быть. В таком случае, куда смотрела команда, где их профессионализм, как они на самый важный и главный бой не только для Василия, но и для них в жизни, могли выпустить бойца с травмой.
Что это за клоунада? Плевок в лицо всему боксу? Плевок и усмешка над фанатами? Или амбиции большого мальчика, который не слушается своего папу? Это просто цирк, хотя даже не смешно – это низко.
И давайте не будем забывать, что Мэнни Пакьяо мог сесть в тюрьму, и ему грозил срок от 1 до 4 лет или крупный штраф за то, что он утаил информацию о травме плеча перед боем с Флойдом Мэйвэзером. Таковы правила штата Невада.
А может команда Василия с Василием скопировали именно это случай? Тогда стоит команде и Василию вернуть деньги всем тем, кто ставил на победу Василия", - написал Редкач в Instagram.
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